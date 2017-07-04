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4 июля 2017, 20:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Дугин может остаться в московском «Динамо», если ему предложат контракт

МОСКВА, 4 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Егор Дугин, получивший статус неограниченно свободного агента, готов остаться в московском клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо», если ему предложат контракт. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

Агент: Дугин может остаться в московском Динамо если ему предложат контракт - Фото Увеличить
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Дугин, как и ряд других хоккеистов «Динамо», получил этот статус после обращения в КХЛ в связи с задолженностью АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» перед игроками по зарплате за три месяца. Ранее новая юридическая структура ООО «ХК «Динамо» подала заявку в лигу на участие в чемпионате. КХЛ заявку удовлетворила.

«Если новое “Динамо” даст контракт, то он останется. Я бы хотел, чтобы он остался, — сказал Бабаев. — Помимо “Динамо”, к нему есть заинтересованность еще от двух клубов, которые интересны нам».

Нынешний контракт Дугина, подписанный с АНО «ОХК «Динамо», истекает в конце следующего сезона.

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