Агент: Дугин может остаться в московском «Динамо», если ему предложат контракт

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Дугин, как и ряд других хоккеистов «Динамо», получил этот статус после обращения в КХЛ в связи с задолженностью АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо» перед игроками по зарплате за три месяца. Ранее новая юридическая структура ООО «ХК «Динамо» подала заявку в лигу на участие в чемпионате. КХЛ заявку удовлетворила.

«Если новое “Динамо” даст контракт, то он останется. Я бы хотел, чтобы он остался, — сказал Бабаев. — Помимо “Динамо”, к нему есть заинтересованность еще от двух клубов, которые интересны нам».

Нынешний контракт Дугина, подписанный с АНО «ОХК «Динамо», истекает в конце следующего сезона.