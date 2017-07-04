Хоккеисты московского «Динамо» примут участие в предсезонном турнире Кубок Минска
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Хоккеисты московского «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступят на предсезонном турнире Кубок Минска, сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».
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Соперниками москвичей по групповому этапу турнира, который пройдет
Также в Кубке Минска примут участие
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