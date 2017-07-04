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4 июля 2017, 19:51 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты московского «Динамо» примут участие в предсезонном турнире Кубок Минска

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Хоккеисты московского «Динамо» в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступят на предсезонном турнире Кубок Минска, сообщается на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

Хоккеисты московского Динамо в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (<span class=error>КХЛ</span>) выступят на предсезонном турнире Кубок Минска сообщается на официальном сайте Всероссийского <nobr>физкультурно-спортивного</nobr> общества (<span class=error>ВФСО</span>) Динамо. Увеличить
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Соперниками москвичей по групповому этапу турнира, который пройдет 26—29 июля, станут минское «Динамо» и «Юность-Минск».

Также в Кубке Минска примут участие ханты-мансийская «Югра», ярославский «Локомотив» и рижское «Динамо».

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