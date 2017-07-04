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4 июля 2017, 18:34 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Игроки «Динамо» с односторонними контрактами стали свободными агентами

Как стало известно «СЭ», заявления всех хоккеистов московского «Динамо» с односторонними контрактами на получение статуса НСА (неограниченно свободных агентов) по итогам заседания Дисциплинарного комитета КХЛ были удовлетворены.

Как стало известно СЭ заявления всех хоккеистов московского Динамо с односторонними контрактами на получение статуса <span class=error>НСА</span> по итогам заседания Дисциплинарного комитета <span class=error>КХЛ</span> были удовлетворены. Увеличить
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Все они получили право заключать контракты с новыми клубами. А вот решение по игрокам с двусторонними контрактами (КХЛ/ВХЛ) отложено, заседание по их заявлениям перенесено на более поздний срок.

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