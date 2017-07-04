Игроки «Динамо» с односторонними контрактами стали свободными агентами

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Все они получили право заключать контракты с новыми клубами. А вот решение по игрокам с двусторонними контрактами (КХЛ/ВХЛ) отложено, заседание по их заявлениям перенесено на более поздний срок.