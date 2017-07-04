«Автомобилист» подписал контракты с Ивашовым, Обидиным, Елтышевым и Лукошиным

Все игроки, кроме Лукошина, могут выступать во всех трёх командах клуба («Авто», «Учалы», «Автомобилист»).



Ивашов родился 5 апреля 1997 года в Перми, воспитанник «Юности» и «Спартаковца». С 2013 года выступает за «Авто», всего в МХЛ на его счету 155 матчей и 94 (42+52) очка, в 2015 году Ивашов дебютировал в «Автомобилисте». Неоднократно вызывался в юниорские сборные России.



Обидин родился 28 февраля 1997 года в Краснокамске, воспитанник «Юности» и «Спартака». В «Авто» нападающий выступает в 2013 года, провёл в МХЛ 199 игр, набрав 103 (50+53) очка. Участник мирового Кубка Вызова в составе юниорской сборной России.



Арсений Елтышев родился 13 марта 1997 года в Первоуральске, воспитанник «Юности» и «Спартаковца». Состав «Авто» нападающий пополнил в 2014 году, провёл 85 матчей, набрав 49 (20+29) очков.



Защитник Павел Лукошин родился 30 апреля 1996 года в Саратове, воспитанник «Кристалла». В МХЛ дебютировал в составе «Авто» в 2013 году, затем перешёл в «Атланты» (Мытищи), но через год вернулся в Екатеринбург. Всего в МХЛ Лукошин провёл 120 игр, набрал 31 (5+26) очко. Прошлый сезон защитник выступал также за «Горняк» (Учалы), с которым стал чемпионом МХЛ-Б.