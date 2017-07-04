Новый наставник ХК «Динамо-Минск» Горди Дуайер проведет первую тренировку 10 июля

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Хоккеисты минской команды провели сегодня первую тренировку перед стартом в новом сезоне. С игроками встретилось и руководство клуба во главе с генеральным директором Анатолием Курильцом.

В ближайшие дни динамовцам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к тренировкам по физподготовке.

«Новый главный тренер “Динамо-Минск” Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник (10 июля) проведет с игроками первую ледовую тренировку», — рассказали в клубе.

На данный момент в тренерский штаб «зубров» командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно».

Подготовку к сезону в КХЛ начали 16 игроков, включая подписавшего сегодня новый контракт с командой Сергея Дрозда. Кроме того, в статусе просматриваемых в команде находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко. Динамовцы ожидают прибытия в Минск и одного из лучших нападающих прошлого сезона Роба Клинкхаммера.

В первый тренировочный день минская команда провела баскетбольный матч.

Первое занятие на льду у «зубров» запланировано на 10 июля. Динамовцы также примут участие в турнире «Кубок Минска». 26 июля они проведут первый матч с одноклубниками из Москвы. В августе белорусский представитель в КХЛ стартует в Кубке Латвийских железных дорог, который пройдет в Риге с 13 по 17 августа.

Старт десятого сезона в Континентальной хоккейной лиге запланирован на 21 августа. Окончательно календарь станет известен 12 июля.