Игорь Григоренко расторг контракт с ХК «Автомобилист»

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. «Нападающий вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении клуба.

Григоренко подписал контракт с «Автомобилистом» весной. В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев», за который провел 37 матчей, забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи. Является обладателем Кубка Гагарина — 2011 в составе «Салавата».

Форвард ранее также выступал за тольяттинскую «Ладу», череповецкую «Северсталь», московский ЦСКА.