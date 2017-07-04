Игорь Григоренко расторг контракт с ХК «Автомобилист»
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий Игорь Григоренко расторг контракт с екатеринбургским хоккейным клубом «Автомобилист». Об этом сообщает
пресс-служба команды.
Контракт был расторгнут по соглашению сторон. «Нападающий вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении клуба.
Григоренко подписал контракт с «Автомобилистом» весной. В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев», за который провел 37 матчей, забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи. Является обладателем Кубка Гагарина — 2011 в составе «Салавата».
Форвард ранее также выступал за тольяттинскую «Ладу», череповецкую «Северсталь», московский ЦСКА.
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