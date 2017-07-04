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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30279028/
4 июля 2017, 15:30 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Игорь Григоренко расторг контракт с ХК «Автомобилист»

Обновлено: 15:40
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий Игорь Григоренко расторг контракт с екатеринбургским хоккейным клубом «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон. «Нападающий вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам», — говорится в сообщении клуба.

Григоренко подписал контракт с «Автомобилистом» весной. В прошедшем сезоне 34-летний хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев», за который провел 37 матчей, забросил шесть шайб и сделал четыре результативные передачи. Является обладателем Кубка Гагарина — 2011 в составе «Салавата».

Форвард ранее также выступал за тольяттинскую «Ладу», череповецкую «Северсталь», московский ЦСКА.

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