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4 июля 2017, 15:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты «Авангарда» сдали силовые тесты

Хоккеисты «Авангарда» сдали тесты в рамках предсезонной подготовки.

Соответствующее видео клуб разместил в своём «твиттере».

«Сегодня команда сдаёт силовые тесты. Это прыжок в длину, подтягивание, пресс, жим руками и приседания со штангой. Эти тесты показывают, в какой готовности хоккеисты пришли из отпуска. Большинство ребят в хорошей физической форме», — сказал тренер омской команды Владимир Копать.

«Прыжок в длину — это был один из худших моих тестов сегодня. С командой уже познакомился. В плане адаптации проблем быть не должно. В бытовом плане — осталось найти квартиру, город нравится, всё устраивает», — сказал форвард «Авангарда» Михаил Фисенко.

«Сейчас будет период рутинной монотонной работы, без которой не начинается ни один сезон. Все готовы, все работают с желанием. Настроение прекрасное. Самое тяжёлое? Вставать утром», — рассказал капитан омской команды Евгений Медведев.

«Тренировки отличаются от молодёжной команды, они более интенсивные, с большими весами. Меньше времени на отдых. Восстановительный период очень короткий по сравнению с МХЛ», — отметил форвард «Омских Ястребов» Никита Самохвалов.

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