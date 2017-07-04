Игроки ХК «Сочи» провели первую тренировку

Об этом информирует южная команда Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере». Клуб представил видео о первой тренировке.

«Всё отлично, в рабочем процессе. Ребята приехали отдохнувшие и готовятся. С утра были тесты, мы немного устали. Сейчас разбегались, поиграли в гандбол», — рассказал защитник Руслан Педан.



«Был непростой день, утренние тесты достаточно тяжёлые. У нас насыщенные тренировки, при этом в Сочи очень жарко. На нужно держаться. Чувствую я себя хорошо», — сказал форвард южной команды Эрик О Делл.



«Вчера подстригся. Новая команда — новый стиль», — отметил вратарь Дмитрий Шикин.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сезон не начался, но у нас уже есть претендент на лучший гол сезона! Правда, в гандболе. Как вам этот шедевр от Андрея Иванова? <a href="https://t.co/2pAODDN9Op">pic.twitter.com/2pAODDN9Op</a></p>— ХК «Сочи» (@HCSOCHI) <a href="https://twitter.com/HCSOCHI/status/882177673186992129">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>