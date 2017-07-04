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4 июля 2017, 15:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Игроки ХК «Сочи» провели первую тренировку

Игроки хоккейного клуба «Сочи» провели свою первую тренировку в межсезонье.

Об этом информирует южная команда Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере». Клуб представил видео о первой тренировке.

«Всё отлично, в рабочем процессе. Ребята приехали отдохнувшие и готовятся. С утра были тесты, мы немного устали. Сейчас разбегались, поиграли в гандбол», — рассказал защитник Руслан Педан.

«Был непростой день, утренние тесты достаточно тяжёлые. У нас насыщенные тренировки, при этом в Сочи очень жарко. На нужно держаться. Чувствую я себя хорошо», — сказал форвард южной команды Эрик О Делл.

«Вчера подстригся. Новая команда — новый стиль», — отметил вратарь Дмитрий Шикин.

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