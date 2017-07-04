Кто покинет «Динамо»?

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Напомним, что из-за долгов по зарплате предыдущего руководства бело-голубых многие игроки обратились в КХЛ с требованием признать их неограниченно свободными агентами. Заседание Дисциплинарного комитета лиги по этому вопросу началось сегодня в 14.30.

Так выглядит список хоккеистов, которые будут участвовать в медосмотре:

вратари Иван Бочаров, Александр Еременко, Александр Шарыченков;.

защитники Артем Волков, Дмитрий Вишневский, Егор Зайцев, Глеб Корягин, Андрей Кутейкин, Илья Никулин, Егор Орлов, Яков Рылов, Александр Севостьянов;.

нападающие Андрей Алексеев, Владимир Брюквин, Михаил Варнаков, Владислав Ефремов, Антон Злобин, Игорь Игнатушкин, Иван Игумнов, Мартиньш Карсумс, Дмитрий Марковин, Александр Петунин, Артем Подшендялов, Андрей Сидляров, Дмитрий Тарасов.

Отметим, что из игроков, которые имеют действующие контракты с «Динамо», в списках на медосмотр отсутствуют почти два десятка хоккеистов, включая лидеров московского клуба — Юусо Хиетанена, Мэта Робинсона, Алексея Терещенко и Дениса Кокарева.

Напомним, что ранее «СЭ» сообщал об уходе в другие команды Егора Дугина, Артема Федорова и Максима Карпова. Приводим полный список игроков «Динамо», которые не примут участие в медосмотре:

защитники Юусо Хиетанен, Алексей Маклюков, Мэт Робинсон, Максим Соловьев;.

нападающие Андрей Бирюков, Ансель Галимов, Егор Дугин, Максим Карпов, Лукаш Кашпар, Денис Кокарев, Семен Кокуев, Клим Костин, Александр Кузнецов, Александр Рыбаков, Алексей Сопин, Алексей Терещенко, Илья Шипов, Артем Федоров, Николай Чебыкин.