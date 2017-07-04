КХЛ. 16 игроков минского «Динамо» работали на первой тренировке, Горди Дуайер и Роб Клинкхаммер присоединятся к команде позже

Новый главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник, 10 июля, проведет с игроками первую ледовую тренировку. Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно». В составе на данный момент 16 игроков, включая подписавшего контракт сегодня Сергея Дрозда и исключая не прилетевшего еще в Минск Роба Клинкхаммера. Кроме того, в статусе просматриваемых находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко. Первый день динамовцы посвятили баскетболу и разнообразным упражнениям в игровом зале. Подсчет очков велся весьма приблизительно и неаккуратно, но можно отметить бомбардирские подвиги Андрея Степанова, Евгения Лисовца и Дмитрия Коробова, сообщает hcdinamo.by.