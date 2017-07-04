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4 июля 2017, 14:37 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. 16 игроков минского «Динамо» работали на первой тренировке, Горди Дуайер и Роб Клинкхаммер присоединятся к команде позже

Игроки минского «Динамо» вышли из отпуска. 4 июля хоккеисты приступили к подготовке к новому сезону. В ближайшие дни динамовцам предстоит пройти тестирование, медосмотр, а также приступить к втягивающим тренировкам.

Игроки минского Динамо вышли из отпуска. 4 июля хоккеисты приступили к подготовке к новому сезону. В ближайшие дни <span class=error>динамовцам</span> предстоит пройти тестирование медосмотр а также приступить к втягивающим тренировкам. Увеличить
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Новый главный тренер «Динамо-Минск» Горди Дуайер присоединится к команде в конце этой недели, когда будут улажены все формальности, а уже в понедельник, 10 июля, проведет с игроками первую ледовую тренировку. Пока же в тренерский штаб «зубров» командирован Дмитрий Кравченко из «Динамо-Молодечно». В составе на данный момент 16 игроков, включая подписавшего контракт сегодня Сергея Дрозда и исключая не прилетевшего еще в Минск Роба Клинкхаммера. Кроме того, в статусе просматриваемых находятся Руслан Васильчук, Егор Воронов, Дмитрий Знахаренко, а также Богдан Зозон и Никита Устиненко. Первый день динамовцы посвятили баскетболу и разнообразным упражнениям в игровом зале. Подсчет очков велся весьма приблизительно и неаккуратно, но можно отметить бомбардирские подвиги Андрея Степанова, Евгения Лисовца и Дмитрия Коробова, сообщает hcdinamo.by.

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