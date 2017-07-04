«Вернулся, чтобы сыграть на Олимпиаде». Форвард СКА, который поможет сборной
Сергей Калинин не стал продлевать контракт с «Торонто» и приехал в КХЛ, чтобы попасть на корейскую Олимпиаду.
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«Следил за матчами “Авангарда” и СКА»
26-летний нападающий только приехал в Петербург, и пока для него все в новинку. В том числе журналисты, которые ждут игроков после медосмотра.
— О, вопросы. А про что спрашивать будете? — уточняет бывший игрок «Торонто».
— Да про все. Как провели лето?
— Хорошо! В этот раз оно получилось коротким: первый раз такое. Но отдохнуть и набраться эмоций я успел. Готов к началу нового сезона.
— В СКА очень тяжелая предсезонка. У вас такой до этого не было.
— Она такой и должна быть. Посмотрим, может и была
— Вы первый раз в Петербурге?
— Нет, но раньше на долгое время никогда не приезжал. До сборов еще есть неделя, поэтому погуляю и все посмотрю.
— Следили за КХЛ, пока не играли тут?
— Матчи не смотрел. Только обзоры. Следил за родным «Авангардом»… И за СКА! Потому что всегда интересно было смотреть на большое количество голов.
«Считаю, что поездка в НХЛ была удачной»
— С
— Конечно, спрашивал у многих ребят. Почти со всеми мы играли ранее в одной команде или против них. Даже когда играл в «Авангарде», всегда узнавал у всех, как им в Петербурге. Все отзывались положительно о городе, команде, менеджменте и всей организации.
— Какой номер взяли и почему?
— 21. Не скажу почему, на это есть свои причины.
— Когда решили вернуться в Россию?
— Не могу сказать, — улыбнулся форвард, но
— Хотите вернуться за океан?
— Конечно, я бы хотел вернуться в НХЛ, но не знаю, как все сложится. В принципе, мне там понравилось, и я знаю, что могу там играть. Больших проблем в НХЛ не ощущал, но
— Что именно не получилось?
— Я не могу сказать, что у меня не получилось в Америке, вряд ли
— Олимпиада — главный повод вернуться в КХЛ?
— Безусловно, хочется сыграть на Олимпиаду, все зависит от меня. Но за былые заслуги меня не возьмут на такой серьезный турнир, даже несмотря на то, что игроков НХЛ не отпустят на игры.
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