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4 июля 2017, 13:53 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

КХЛ. Сергей Дрозд продлил контракт с минским «Динамо»

Белорусский нападающий Сергей Дрозд продлил контракт с минским «Динамо».

Белорусский нападающий Сергей Дрозд продлил контракт с минским Динамо. Увеличить
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Для Сергея предстоящий сезон станет девятым в составе столичной команды: впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне 2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка, сообщает hcdinamo.by.

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