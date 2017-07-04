КХЛ. Сергей Дрозд продлил контракт с минским «Динамо»

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Для Сергея предстоящий сезон станет девятым в составе столичной команды: впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне 2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка, сообщает hcdinamo.by.