КХЛ. Сергей Дрозд продлил контракт с минским «Динамо»
Белорусский нападающий Сергей Дрозд продлил контракт с минским «Динамо».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Для Сергея предстоящий сезон станет девятым в составе столичной команды: впервые он сыграл за «зубров» еще в сезоне 2008/09. С тех пор Дрозд выходил на лед в 326 матчах, в которых набрал 44 (20+24) очка, сообщает hcdinamo.by.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter