«Знарок? Кто это?» Разные эмоции шведов СКА после медосмотра

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«Когда начал переговоры со СКА, другие предложения уже не рассматривал»

— Расскажите о ваших первых днях в Петербурге, — вопрос Рундбладу.

— Все в порядке, немного посмотрел город, а сейчас прошел медосмотр.

— Как оцените свою физическую форму?

— Я все лето готовился. Надеюсь, я в хорошей форме. Не знаю, что ожидать от предсезонной подготовке, но я готов работать. Не терпится начать.

— Какой номер хотите взять?

— Я попросил номер 7, но ответа пока не было.

— Были ли другие варианты кроме СКА?

— СКА очень рано ко мне обратился, еще в мае. Когда мы начали переговоры, я уже не рассматривал другие варианты, потому что хотел договориться с петербургским клубом. Очень рад оказаться здесь.

— Уже пообщались с Олегом Знарком?

— С кем? Кто это? — уточнил швед. Вряд ли он не знает имя главного тренера. Скорее всего, просто не расслышал.

— Главный тренер.

— А, с главным тренером, — рассмеялся Давид. — Нет, с ним еще не говорил.

— Что знаете о КХЛ?

— Я никогда не играл в КХЛ, но по составу игроков уже видно, что уровень лиги серьезный.

— С кем-то советовались перед переходом в СКА?

— Я разговаривал с Патриком Торесеном, который здесь играл. Он положительно отозвался о команде и городе, — так же улыбчиво закончил Рундблад, как и начинал.

«Остался, потому что хочу взять второй Кубок Гагарина»

Шведский обладатель Кубка Гагарина-2017 Херсли прошел обследование самым последним, а потом чуть ли не сам подошел к журналистам. Патрик в этот день был противоположностью своего соотечественника — очень хмурый и сосредоточенный.

— Чувствую себя отлично, а отпуск полностью провел с семьей. В основном был дома в Швеции, а также съездил на неделю в Испанию.

— В следующем сезоне выиграть Кубок Гагарина будет сложнее?

— Думаю, нам действительно будет сложнее, потому что ушли ключевые игроки. Но у нас все еще топ-команда, мы одни из фаворитов.

— Шипачев и Дадонов ушли из СКА. Как команда будет играть без них?

— Это были одни из лучших игроков не только СКА, но и всей лиги. Но у нас осталось много очень других сильных игроков.

— Что знаете о новичках команды?

— Уже немного с ними пообщался. Поговорил с Давидом Рундбладом, он из Швеции, но в ближайшие дни еще лучше познакомлюсь с ним и Калининым.

— Вами интересовались клубы из Швейцарии. Почему решили остаться?

— Петербург — отличный город, в СКА мне очень нравится, а тренер доверяет мне. Я хочу выиграть еще один Кубок Гагарина, поэтому я и остался, — закончил Херсли.

— Ай, молодец, — резюмировал Виктор Тихонов, который все это стоял рядом и слушал. Только это заставило Херсли улыбнуться и отшутиться в ответ на шведском. Но никто Патрика не понял.