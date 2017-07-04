Новички СКА выбрали игровые номера

Об этом клуб информирует в своём официальном «твиттере». Хоккеисты питерской команды Континентальной хоккейной лиги вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

Защитник питерской команды Давид Рундблад будет выступать под номером 7, а нападающий Сергей Калинин выбрал номер 21 для выступления за СКА.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Наши новички определились с игровыми номерами.<br>Давид Рундблад будет выступать под номером 7, Сергей Калинин выбрал номер 21.<br>Запоминайте! <a href="https://t.co/Ywe2l3WEh5">pic.twitter.com/Ywe2l3WEh5</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/882172314275762176">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>