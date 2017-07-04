Новички СКА выбрали игровые номера
Новички СКА определились с игровыми номерами.
Об этом клуб информирует в своём официальном «твиттере». Хоккеисты питерской команды Континентальной хоккейной лиги вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.
Защитник питерской команды Давид Рундблад будет выступать под номером 7, а нападающий Сергей Калинин выбрал номер 21 для выступления за СКА.
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