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4 июля 2017, 13:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Новички СКА выбрали игровые номера

Новички СКА определились с игровыми номерами.

Об этом клуб информирует в своём официальном «твиттере». Хоккеисты питерской команды Континентальной хоккейной лиги вышли из отпуска и проходят медицинский осмотр. Сегодня второй день медосмотра, а в общей сложности на него запланировано три дня.

Защитник питерской команды Давид Рундблад будет выступать под номером 7, а нападающий Сергей Калинин выбрал номер 21 для выступления за СКА.

СКА
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