«ЗАДЕЛО, ЧТО НЕ ПОПАЛ В ЗАЯВКУ»

— Почему вы не приняли квалификационное предложение «Флайерз», а вернулись в ЦСКА?

— Потому что это был двусторонний контракт. А в будущем сезоне пройдет Олимпиада. Вот я и решил, что у меня есть шанс поехать в Пхенчхан. Буду много работать, чтобы попасть в сборную и выиграть золото. Также постараюсь помочь ЦСКА, чтобы прийти к заветной цели.

— ЦСКА очень активно вел себя на рынке, набрал много игроков. Сейчас вы скажете, что не боитесь конкуренции. Но каково будет играть в клубе, где очень высокая конкуренция за место в составе, и от которого все ждут Кубок Гагарина? Даже состав у СКА выглядит теперь слабее.

— Я считаю, это хорошо, когда есть много классных игроков в составе. Значит, ты должен расти и прогрессировать, если хочешь получать достаточно времени на льду. Я конкуренции не боюсь, — улыбается Любимов, в самом деле повторив эту фразу. — Нас ждет интересный сезон. Главное, чтобы все новички смогли хорошо войти в коллектив, и мы стали бы единым целым. Тогда сможем выполнить поставленные задачи. Все знают, какие они у нас уже не первый год.

— У вас состоялся разговор с новым главным тренером ЦСКА Игорем Никитиным?

— Я только что был в ЦСКА, мы пересеклись, но разговора тет-а-тет не было. Просто поздоровались. Никитин спросил, как я провел лето. И заметил: «Ты немного поправился».

— Ого.

— Нет, серьезной беседы пока не было. Но это впереди. Только ведь первый день прошел, медобследование.

— Игорь Никитин многое решал в штабе Дмитрия Квартальнова. Как думаете, ЦСКА поменяет стиль игры в новом сезоне?

— Я не знаю, как может измениться игра. Это будет видно. У нас еще не было ни одной ледовой тренировки. Командное собрание тоже еще не прошло. Так что пока не отвечу на этот вопрос. Время покажет….

— Вы говорите, что мечтаете попасть на Олимпиаду в Пхенчхан. Но вы не попали в заявку на последнем чемпионате мира в Кельне и Париже. Почему это произошло?

— Это тоже было одной из важнейших причин, почему я вернулся в ЦСКА. Когда мы были в Кельне, то в составе сборной России было больше хоккеистов, чем попадало в заявку. А меня не видели практически год. Я получал немного игрового времени в «Филадельфии». И к концу сезона у меня немного ушло чувство игры. Это тоже меня задело. Хочу доказать, что способен приносить пользу сборной. Буду работать для этого, возвращать утраченное.

«ГОЛЬФ В ПОРТО-ЧЕРВО»

— Как вы провели отпуск?

— Плавали на корабле на Сардинию. А прошлым летом брали машину и ездили по Италии.

— Вот вы лишний вес набрали. А во время отпуска тренируетесь?

— Я не исключаю, что за год в НХЛ у меня появилось больше мышечной массы. Я пропускал много матчей, и когда не играл, то работал в тренажерном зале.

Но у меня всегда так — как в отпуск ухожу, то набираю несколько килограммов. И потом на предсезонке надо их сбрасывать. В этом году я просто приехал с отдыха 20 июня. У меня в один момент решилось, что я остаюсь в ЦСКА. У меня было только две недели, чтобы привести себя в форму.

— Где вы играли в гольф?

— Это как раз было на Сардинии, в Порто-Черво. Был ли у меня раньше такой опыт? Впервые я играл в Москве позапрошлым летом вместе с Никитой Зайцевым. Мне очень понравилось. Теперь задумываюсь о покупке набора клюшек.

Я провел год в Америке — там куча этих полей для гольфа. Там тоже играл. Вот и на отдыхе захотелось. Единственной проблемой было то, что в этот гольф-клуб было трудно попасть. Требовали сертификат, удостоверение гандикапа. Потому что поле было профессиональным. А я вообще впервые услышал, что это такое. Но договорился, и меня пустили поиграть.

— Правда, что гольф чем-то похож на хоккей?

— Только названием, что и хоккеисты, и гольфисты держат в руках клюшки. А на самом деле это два совершенно разных вида спорта. Честно скажу, играть в гольф тяжело. Поначалу я так вспахивал газон, что потом люди плевались, кто шел после меня.

— Еще смотрю инстаграм — вы кому в мае били пенальти на футболе?

— Это я ходил на матч ЦСКА — «Анжи». Меня пригласили на последний тур чемпионата России по футболу. А в перерыве предложили выйти на поле и пробить пенальти второму вратарю армейцев. К своему стыду, не знаю его фамилию. Я вообще не очень хорошо знаю состав футбольного ЦСКА. Буду исправляться!

Но я забил. Правда, первый удар пришелся в перекладину. И очень приятно, когда с трибун в этот момент кричали: «Рома, возвращайся в ЦСКА!» Можно сказать, меня уговорили целым стадионом.