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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30276687/
4 июля 2017, 12:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нгок: Цель «Куньлуня» — команда только из китайских хоккеистов к сезону-2021/22

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт, Василий Конов-мл. «Куньлунь» ставит перед собой цель, чтобы в сезоне-2021/22 в команде выступали лишь китайские хоккеисты, заявил председатель совета директоров пекинского клуба КХЛ Билли Нгок.

«Куньлунь» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Оба варианта, — сказал журналистам Нгок, отвечая на вопрос о приоритетах “Куньлуня” — развитие команды с прицелом на домашние Олимпийские игры-2022 или выполнение спортивных задач в КХЛ. — У нас цель, чтобы в сезоне-2021/22 в нашей команде участвовали одни китайские хоккеисты. А что касается целей, то если бы их не было, то мы бы не приглашали такого тренера, как Майк Кинэн».

Во вторник ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. В рамках соглашения было обговорено проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути», а также создание второй китайской команды в ВХЛ.

«Участие двух китайских команд в ВХЛ — это подготовка к “Кубку Шелкового пути”. Но наша цель, чтобы к 2022 году в “Шелковом пути” участвовало 8−10 китайских команд, — заключил Нгок. — У нас (“Куньлуня”) в Китае будет пять (хоккейных) школ, плюс в Канаде и США есть школы. И думаю, что в ближайшее время в России будет наша школа на Дальнем Востоке. Мы будем использовать российскую систему тренировок».

Куньлунь
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