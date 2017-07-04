«Куньлунь» в прошлом сезоне дебютировал в КХЛ, выйдя в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступил магнитогорскому «Металлургу».

«Оба варианта, — сказал журналистам Нгок, отвечая на вопрос о приоритетах “Куньлуня” — развитие команды с прицелом на домашние Олимпийские игры-2022 или выполнение спортивных задач в КХЛ. — У нас цель, чтобы в сезоне-2021/22 в нашей команде участвовали одни китайские хоккеисты. А что касается целей, то если бы их не было, то мы бы не приглашали такого тренера, как Майк Кинэн».

Во вторник ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. В рамках соглашения было обговорено проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути», а также создание второй китайской команды в ВХЛ.

«Участие двух китайских команд в ВХЛ — это подготовка к “Кубку Шелкового пути”. Но наша цель, чтобы к 2022 году в “Шелковом пути” участвовало 8−10 китайских команд, — заключил Нгок. — У нас (“Куньлуня”) в Китае будет пять (хоккейных) школ, плюс в Канаде и США есть школы. И думаю, что в ближайшее время в России будет наша школа на Дальнем Востоке. Мы будем использовать российскую систему тренировок».