«Куньлунь» будет играть в Пекине, если команда выйдет в плей-офф
Председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок рассказал о возможности проведения матчей в Пекине.
В ближайшем сезоне клуб будет проводить матчи в Шанхае.
«Домашней ареной “Куньлунь” в предстоящем сезоне будет стадион в Шанхае. Это большой город, с населением около двух миллионов людей, мы довольны тем, что это наша домашняя арена, но если команда выйдет в
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