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4 июля 2017, 12:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Куньлунь» будет играть в Пекине, если команда выйдет в плей-офф

Председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок рассказал о возможности проведения матчей в Пекине.

В ближайшем сезоне клуб будет проводить матчи в Шанхае.

«Домашней ареной “Куньлунь” в предстоящем сезоне будет стадион в Шанхае. Это большой город, с населением около двух миллионов людей, мы довольны тем, что это наша домашняя арена, но если команда выйдет в плей-офф, то матчи на вылет команда будет играть в Пекине», — сказал Нгок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

Куньлунь
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