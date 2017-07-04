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4 июля 2017, 12:27 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты «Югры» вышли из отпуска, медосмотр займёт два дня

Хоккеисты «Югры» вышли из отпуска и приступили к прохождению медосмотра.

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Игроков обследует ряд специалистов, им будут сделаны УЗИ сердца и брюшной полости, ЭКГ, нагрузочные пробы, будет проведён ряд лабораторных анализов. Со слов врача команды Алексея Анисимова, хоккеисты находятся в отличной физической форме. Медосмотр продлится два дня, после чего у команды Игоря Захаркина начнётся тренировочный процесс «на земле» и на льду.

Югра
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