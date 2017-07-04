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4 июля 2017, 11:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из ЦСКА в ХК «Адмирал»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из московского ЦСКА в хоккейный клуб «Адмирал», сообщается в микроблоге владивостокской команды в Twitter.

Сергеенко является воспитанником московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную Армию». За три сезона в МХЛ 23-летний форвард набрал в 164 матчах 129 (56 голов + 73 передачи) очков.

Последние два сезона Сергеенко играл в фарм-клубе ЦСКА — чеховской «Звезде», и в 94 матчах ВХЛ набрал 34 (16+18) очка.

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