Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из ЦСКА в ХК «Адмирал»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из московского ЦСКА в хоккейный клуб «Адмирал», сообщается в микроблоге владивостокской команды в Twitter.
Сергеенко является воспитанником московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную Армию». За три сезона в МХЛ 23-летний форвард набрал в 164 матчах 129 (56 голов + 73 передачи) очков.
Последние два сезона Сергеенко играл в
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