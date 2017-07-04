Нападающий Георгий Сергеенко за денежную компенсацию перешел из ЦСКА в ХК «Адмирал»

Сергеенко является воспитанником московского «Спартака». В МХЛ выступал за «Белых Тигров» из Оренбурга и «Красную Армию». За три сезона в МХЛ 23-летний форвард набрал в 164 матчах 129 (56 голов + 73 передачи) очков.

Последние два сезона Сергеенко играл в фарм-клубе ЦСКА — чеховской «Звезде», и в 94 матчах ВХЛ набрал 34 (16+18) очка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Георгий Сергеенко. добро пожаловать на борт! / / 23-летний нападающий (188 см, 82 кг) за денежную компенса.. <a href="https://t.co/pVHbOz4trC">https://t.co/pVHbOz4trC</a></p>— ХК Адмирал (@hcadmiral) <a href="https://twitter.com/hcadmiral/status/882155204115935234">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>