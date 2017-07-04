В СКА объяснили приобретение прав на Кузнецова возможностью локаута в НХЛ
Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал приобретение прав на форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.
«Во-первых, хочу заявить, что информация о том, что мы купили права на Кузнецова до того, как «Вашингтон» продлил с ним контракт, не соответствует действительности. Те журналисты, которые так пишут, распространяют фейковые новости. С этим надо заканчивать. Права были приобретены 20 часов спустя подписания контракта Евгением в НХЛ. Почему? Объясняю. У них сложные отношения с профсоюзом. Возможен локаут.
Мы обсуждали вопрос приобретения прав на Кузнецова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Вложения, которые мы сделали в права на Кузнецова на случай
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