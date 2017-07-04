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4 июля 2017, 11:55 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В СКА объяснили приобретение прав на Кузнецова возможностью локаута в НХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал приобретение прав на форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Во-первых, хочу заявить, что информация о том, что мы купили права на Кузнецова до того, как «Вашингтон» продлил с ним контракт, не соответствует действительности. Те журналисты, которые так пишут, распространяют фейковые новости. С этим надо заканчивать. Права были приобретены 20 часов спустя подписания контракта Евгением в НХЛ. Почему? Объясняю. У них сложные отношения с профсоюзом. Возможен локаут.

Мы обсуждали вопрос приобретения прав на Кузнецова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Вложения, которые мы сделали в права на Кузнецова на случай форс-мажора, пойдут на развитие челябинского хоккея. А Евгений сможет приехать в Санкт-Петербург. Эти планы были у нас заранее в голове. Пользуясь случаем, хочется поздравить Кузнецова с таким серьёзным контрактом в НХЛ, который находится на уровне Сидни Кросби, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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