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4 июля 2017, 10:28 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Экс-главный тренер «Кузни» Пархоменко вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

«Торпедо» на своём официальном сайте объявило об очередных изменениях в тренерском штабе.

Тренерский штаб Петериса Скудры пополнил 44-летний специалист Дмитрий Пархоменко.

После завершения игровой карьеры Пархоменко работал главным тренером (2009−2011 гг.) и помощником главного тренера (2013−2015) новокузнецкого «Металлурга», а также входил в тренерские штабы «Кузнецких медведей » (2011−2013, 2015−2016 гг.) и «Амура» (2016−2017 гг.).

Гиртс Анкипанс, работавший с 2015 года помощником Петериса Скудры, покинул клуб и стал генеральным менеджером рижского «Динамо».

Торпедо НН
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