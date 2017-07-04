Экс-главный тренер «Кузни» Пархоменко вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
«Торпедо» на своём официальном сайте объявило об очередных изменениях в тренерском штабе.
Тренерский штаб Петериса Скудры пополнил 44-летний специалист Дмитрий Пархоменко.
После завершения игровой карьеры Пархоменко работал главным тренером (2009−2011 гг.) и помощником главного тренера (2013−2015) новокузнецкого «Металлурга», а также входил в тренерские штабы «Кузнецких медведей » (2011−2013, 2015−2016 гг.) и «Амура» (2016−2017 гг.).
Гиртс Анкипанс, работавший с 2015 года помощником Петериса Скудры, покинул клуб и стал генеральным менеджером рижского «Динамо».
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