Экс-главный тренер «Кузни» Пархоменко вошёл в тренерский штаб «Торпедо»

Тренерский штаб Петериса Скудры пополнил 44-летний специалист Дмитрий Пархоменко.



После завершения игровой карьеры Пархоменко работал главным тренером (2009−2011 гг.) и помощником главного тренера (2013−2015) новокузнецкого «Металлурга», а также входил в тренерские штабы «Кузнецких медведей » (2011−2013, 2015−2016 гг.) и «Амура» (2016−2017 гг.).



Гиртс Анкипанс, работавший с 2015 года помощником Петериса Скудры, покинул клуб и стал генеральным менеджером рижского «Динамо».