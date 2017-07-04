Хоккеисты «Авангарда» проходят предсезонные тесты
Хоккеисты омского «Авангарда» вышли из отпуска и приступили к работе по подготовке к сезону-2017/18.
Клуб Континентальной хоккейной лиги разместил видео в своём «твиттере». Ранее «Авангард» представил видеозапись интервью со шведским новичком Юханом Сундстрёмом.
По итогам сезона-2016/17 омская команда выиграла свой дивизион и заняла второе место в Восточной конференции. Омичи уступили «Ак Барсу» во втором раунде
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