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4 июля 2017, 9:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Ак Барс» приступил к работе на недельном сборе в Казани

Казанский «Ак Барс» начал подготовку к сезону-2017/18.

Клуб Континентальной хоккейной лиги разместил соответствующее видео. Первый сбор пройдёт в Казани и продлится неделю, работают 40 игроков.

«Настроение нормальное, рабочее. Встретились с ребятами. Всё то, что мы хотели, мы им сказали. Все игроки неплохо выглядят. Узнаем функциональное состояние. Пока сложно сказать, все ли молодые ребята поедут с нами на сбор в Финляндию. Неделю с нами поработают, и определим, кто сильнее, а кто слабее», — сказал главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

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