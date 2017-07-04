«Ак Барс» приступил к работе на недельном сборе в Казани

Клуб Континентальной хоккейной лиги разместил соответствующее видео. Первый сбор пройдёт в Казани и продлится неделю, работают 40 игроков.

«Настроение нормальное, рабочее. Встретились с ребятами. Всё то, что мы хотели, мы им сказали. Все игроки неплохо выглядят. Узнаем функциональное состояние. Пока сложно сказать, все ли молодые ребята поедут с нами на сбор в Финляндию. Неделю с нами поработают, и определим, кто сильнее, а кто слабее», — сказал главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Видео: Ак Барс начал предсезонную подготовку в Казани <a href="https://t.co/KQjq7q0t3Y">https://t.co/KQjq7q0t3Y</a> <a href="https://t.co/3SmR0di37g">pic.twitter.com/3SmR0di37g</a></p>— ХК "Ак Барс" (@hcakbars) <a href="https://twitter.com/hcakbars/status/882112998554439680">4 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>