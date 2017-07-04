«Ак Барс» приступил к работе на недельном сборе в Казани
Казанский «Ак Барс» начал подготовку к сезону-2017/18.
Клуб Континентальной хоккейной лиги разместил соответствующее видео. Первый сбор пройдёт в Казани и продлится неделю, работают 40 игроков.
«Настроение нормальное, рабочее. Встретились с ребятами. Всё то, что мы хотели, мы им сказали. Все игроки неплохо выглядят. Узнаем функциональное состояние. Пока сложно сказать, все ли молодые ребята поедут с нами на сбор в Финляндию. Неделю с нами поработают, и определим, кто сильнее, а кто слабее», — сказал главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.
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