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4 июля 2017, 8:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешел из «Ак Барса» в «Нефтехимик»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 4 июл — Р-Спорт. Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешел из казанского «Ак Барса» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте КХЛ.

По условиям сделки казанский клуб получил денежную компенсацию.

Сезон-2016/17 Арбузов провел в новокузнецком «Металлурге», сделав три результативные передачи в 36 играх.

Также 22-летний защитник выступал в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс».

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