Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешел из «Ак Барса» в «Нефтехимик»

По условиям сделки казанский клуб получил денежную компенсацию.

Сезон-2016/17 Арбузов провел в новокузнецком «Металлурге», сделав три результативные передачи в 36 играх.

Также 22-летний защитник выступал в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс».