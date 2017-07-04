Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешел из «Ак Барса» в «Нефтехимик»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Защитник Владислав Арбузов в результате обмена перешел из казанского «Ак Барса» в нижнекамский «Нефтехимик», сообщается на официальном сайте КХЛ.
По условиям сделки казанский клуб получил денежную компенсацию.
Сезон-2016/17 Арбузов провел в новокузнецком «Металлурге», сделав три результативные передачи в 36 играх.
Также 22-летний защитник выступал в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс».
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