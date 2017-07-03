Антипов назначен главным тренером молодежной хоккейной команды «Динамо»
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Анатолий Антипов назначен на пост главного тренера молодежной хоккейной команды «Динамо». Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Антипов с декабря 2015 года возглавлял балашихинское «Динамо», которое выступало в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла Кубок Братины, который вручается победителю чемпионата ВХЛ.
Помимо Антипова, в тренерский штаб МХК «Динамо» вошел Александр Журик, который работал с Антиповым в Балашихе на посту старшего тренера, и олимпийский чемпион Игр 1992 года Сергей Петренко.
Также сообщается, что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК «Динамо». Еще 19 хоккеистов были приглашены на просмотр.
Ранее ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter