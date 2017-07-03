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3 июля 2017, 18:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Антипов назначен главным тренером молодежной хоккейной команды «Динамо»

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Анатолий Антипов назначен на пост главного тренера молодежной хоккейной команды «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Также сообщается что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК Динамо Увеличить
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Антипов с декабря 2015 года возглавлял балашихинское «Динамо», которое выступало в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла Кубок Братины, который вручается победителю чемпионата ВХЛ.

Помимо Антипова, в тренерский штаб МХК «Динамо» вошел Александр Журик, который работал с Антиповым в Балашихе на посту старшего тренера, и олимпийский чемпион Игр 1992 года Сергей Петренко.

Также сообщается, что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК «Динамо». Еще 19 хоккеистов были приглашены на просмотр.

Ранее ООО «ХК «Динамо», являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», подало документы на участие команд в сезоне-2017/18 в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и МХЛ. В предыдущих сезонах документы на выступление в чемпионате подавала Автономная некоммерческая организация «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», игроки команды имеют подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО «ОХК «Динамо» составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей — задолженность по зарплате хоккеистам.

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