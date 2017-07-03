Антипов назначен главным тренером молодежной хоккейной команды «Динамо»

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Антипов с декабря 2015 года возглавлял балашихинское «Динамо», которое выступало в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла Кубок Братины, который вручается победителю чемпионата ВХЛ.

Помимо Антипова, в тренерский штаб МХК «Динамо» вошел Александр Журик, который работал с Антиповым в Балашихе на посту старшего тренера, и олимпийский чемпион Игр 1992 года Сергей Петренко.

Также сообщается, что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК «Динамо». Еще 19 хоккеистов были приглашены на просмотр.