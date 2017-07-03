Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30267830/
3 июля 2017, 17:00 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

ЦСКА продлил контракт с Сорокиным на три года

ЦСКА объявил о продлении контракта с голкипером Ильей Сорокиным.

ЦСКА объявил о продлении контракта с голкипером Ильей <span class=error>Сорокиным</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Новое соглашение с 21-летним вратарем рассчитано на три года. Действующее соглашение истекало в 2018 году.

В минувшем сезоне Сорокин провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 25 побед при проценте отраженных бросков 92,9. За ЦСКА он играет с 2014 года, начинал карьеру в новокузнецком «Металлурге». Всего в лиге на его счету 75 побед в 154 встречах.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контракт

ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контракт

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский хоккейный клуб ЦСКА предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях. Об этом сообщил ТАСС президент армейского клуба Игорь Есмантович.
Еще 7 новостей  Все новости
03 июля

"Зенит" и "Краснодар" готовят суперобмен

Марадона в России нарвался на грандиозный скандал

Халк - о жесте Кокорина и Дзюбы