ЦСКА продлил контракт с Сорокиным на три года

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Новое соглашение с 21-летним вратарем рассчитано на три года. Действующее соглашение истекало в 2018 году.

В минувшем сезоне Сорокин провел 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 25 побед при проценте отраженных бросков 92,9. За ЦСКА он играет с 2014 года, начинал карьеру в новокузнецком «Металлурге». Всего в лиге на его счету 75 побед в 154 встречах.