«Сейчас самый большой шанс выиграть Олимпиаду»

Первый год в Петербурге вряд ли полностью оправдал ожидания Прохоркина. Он часто играл в третьем звене, получал в среднем чуть больше 10 минут на игру, от этого и результативность вышла невысокой — 14 очков в 43 матчах регулярки и 8 очков в 16 играх плей-офф. Тем не менее главная командная цель выполнена, и Николай — обладатель Кубка Гагарина.

После плей-офф нападающий ставил цель попасть на чемпионат мира, но вместо него от СКА в список форвардов включили тройку Дадонов — Шипачев — Гусев, а также Сергея Плотникова и Александра Барабанова. У Гусева, Плотникова и Барабанова отпуск закончится 10 июля, а Прохоркин с остальными игроками вышел на медосмотр на неделю раньше. В медицинский центр, находящийся в центре Петербурга, Николай пришел позже всех, поэтому журналистам пришлось его ждать около четырех часов. Зато как только он вышел из медцентра, то сразу без лишних просьб направился к прессе, что вызывает уважение.

— Жив-здоров, все отлично, — начал Прохоркин. — В отпуске хорошо отдохнул, на море съездил, чуть-чуть прокатился по Европе, потренировался.

— В конце сезона вы говорили, что следующая цель — чемпионат мира. Были готовы к тому, что не поедете в Германию?

— Да, я понимал, что регулярный сезон прошел для меня не очень хорошо: играл мало, местами неважно. Плей-офф провел более-менее хорошо, но понимал, что есть ребята, которые достойны сыграть на турнире.

— После чемпионата мира следующей целью были Олимпийские игры. Насколько хорошие шансы у вас туда попасть после пропуска турнира в Германии?

— Сейчас все шансы попасть в сборную — 100-процентные, потому что НХЛ отменила поездку на Олимпиаду. Раз в жизни может быть такая удача. Откровенно говоря, сейчас у нас самый большой шанс выиграть Олимпиаду. Если НХЛовцев отпустят — канадцев там будет очень тяжело обыграть.

— Думаете, что лига все-таки поменяет решение?

— Уже окончательно понятно, что они не будут прыгать туда-сюда.

«Надо работать так, чтобы попадать в топ-1»

— Тренерский штаб Олега Знарка известен тяжелыми сборами. Есть страх или предвкушение от того, что придется баллоны таскать?

— Определенный страх есть перед всеми сборами. Никто не любит умирать на таких тренировках. Но от этого никуда не деться. Первые три-четыре дня надо потерпеть, а потом уже спокойно бегаешь и таскаешь.

— Есть удобство в том, что сбор будет проходить дома?

— Это супер. Не надо никуда ездить, летать, проходить акклиматизацию — это неудобно. В городе поприятнее. На сборах бывают моменты, когда голова туманится от тренировок, нагрузок и хочется где-нибудь развеяться, на людей посмотреть.

— У СКА получилась рокировка с Америкой: туда уехал Шипачев, сюда вернулся Калинин. Есть шанс занять место Шипачева?

— Конечно. Можно было сказать, что я доволен, но с другой стороны, мы потеряли стоящего игрока. Для себя я доволен, что появилось место в первых двух звеньях: это больше игрового времени, больше возможностей набирать очки. Для меня это огромное подспорье, чтобы работать и занимать это место.

— Есть предчувствие, что в этом сезоне на вас будут смотреть как на лидера СКА, игрока топ-6?

— Это не у меня, а у фанатов или тренерского штаба должны спрашивать, какие у них ожидания. Мои ожидания — для себя надо работать так, чтобы попадать в топ-1.

— Многие игроки уехали в НХЛ, несмотря на решение по Олимпиаде. Помните вашу ситуацию с ЦСКА и «Лос-Анджелесом»?

— Там был момент, когда меня не подпускали к команде, держали в пятом звене и не давали себя проявить. Когда люди получали травмы, все равно крайних форвардов ставили в центр. Мне нужно было спровоцировать ситуацию, чтобы обратить на себя внимание. Сейчас у людей контракты в НХЛ, и зачем им провоцировать, если они на хорошем месте? Не стоит бегать туда-сюда. Не думаю, что они побегут оттуда. Овечкин же говорил, что может все равно поехать на Олимпиаду?

— Да, — подтвердили журналисты.

— Думаю, все останется так, как и сейчас.