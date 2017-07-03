Николай Прохоркин: Шансы попасть в сборную — 100-процентные
Нападающий СКА перед началом второго сезона в команде надеется играть больше и высоко оценивает шансы на победу в Олимпийских играх.
«Сейчас самый большой шанс выиграть Олимпиаду»
Первый год в Петербурге вряд ли полностью оправдал ожидания Прохоркина. Он часто играл в третьем звене, получал в среднем чуть больше 10 минут на игру, от этого и результативность вышла невысокой — 14 очков в 43 матчах регулярки и 8 очков в 16 играх
После
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— В конце сезона вы говорили, что следующая цель — чемпионат мира. Были готовы к тому, что не поедете в Германию?
— Да, я понимал, что регулярный сезон прошел для меня не очень хорошо: играл мало, местами неважно.
— После чемпионата мира следующей целью были Олимпийские игры. Насколько хорошие шансы у вас туда попасть после пропуска турнира в Германии?
— Сейчас все шансы попасть в сборную — 100-процентные, потому что НХЛ отменила поездку на Олимпиаду. Раз в жизни может быть такая удача. Откровенно говоря, сейчас у нас самый большой шанс выиграть Олимпиаду. Если НХЛовцев отпустят — канадцев там будет очень тяжело обыграть.
— Думаете, что лига
— Уже окончательно понятно, что они не будут прыгать
«Надо работать так, чтобы попадать в топ-1»
— Тренерский штаб Олега Знарка известен тяжелыми сборами. Есть страх или предвкушение от того, что придется баллоны таскать?
— Определенный страх есть перед всеми сборами. Никто не любит умирать на таких тренировках. Но от этого никуда не деться. Первые
— Есть удобство в том, что сбор будет проходить дома?
— Это супер. Не надо никуда ездить, летать, проходить акклиматизацию — это неудобно. В городе поприятнее. На сборах бывают моменты, когда голова туманится от тренировок, нагрузок и хочется
— У СКА получилась рокировка с Америкой: туда уехал Шипачев, сюда вернулся Калинин. Есть шанс занять место Шипачева?
— Конечно. Можно было сказать, что я доволен, но с другой стороны, мы потеряли стоящего игрока. Для себя я доволен, что появилось место в первых двух звеньях: это больше игрового времени, больше возможностей набирать очки. Для меня это огромное подспорье, чтобы работать и занимать это место.
— Есть предчувствие, что в этом сезоне на вас будут смотреть как на лидера СКА, игрока топ-6?
— Это не у меня, а у фанатов или тренерского штаба должны спрашивать, какие у них ожидания. Мои ожидания — для себя надо работать так, чтобы попадать в топ-1.
— Многие игроки уехали в НХЛ, несмотря на решение по Олимпиаде. Помните вашу ситуацию с ЦСКА и «Лос-Анджелесом»?
— Там был момент, когда меня не подпускали к команде, держали в пятом звене и не давали себя проявить. Когда люди получали травмы, все равно крайних форвардов ставили в центр. Мне нужно было спровоцировать ситуацию, чтобы обратить на себя внимание. Сейчас у людей контракты в НХЛ, и зачем им провоцировать, если они на хорошем месте? Не стоит бегать
— Да, — подтвердили журналисты.
— Думаю, все останется так, как и сейчас.
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