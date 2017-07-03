Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30267403/
3 июля 2017, 15:54 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Козырев и легкоатлет Задорожный вошли в тренерский штаб «Локомотива»

Тренерский штаб «Локомотива «пополнился двумя специалистами.

Место тренера по защитникам занял известный в прошлом игрок обороны Андрей Козырев. Он защищал цвета «Северстали», московского «Динамо», «ЦСКА», «Сибири», СКА и «Витязя». Выступал в Северной Америке, Швеции и Франции. С 2011 года на тренерской работе. Работал в «Витязе» и «Северстали», а также помощником и главным тренером в команде МХЛ «Серебряные Львы» (Санкт-Петербург)

Тренером по функциональной подготовке назначен известный легкоатлет Андрей Задорожный. Коренной ярославец, мастер спорта международного класса. Он является бронзовым призером Чемпионата Европы-1998 в беге на 1500 метров, многократным чемпионом России в беге на средние дистанции. Помимо лёгкой атлетики также занимался лыжным спортом.

Локомотив
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО