В спорткомплексе «Юность» ХК «Сочи» начал свой первый сбор

В спорткомплексе «Юность» игроки начали первый тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сочи.



Тренерский штаб организовал тестирование. Это набор из 9 различных упражнений, результаты выполнения которых показывают общефизическое состояние хоккеистов. Отжимания, пресс, прыжки вверх, прыжки в длину, беговые упражнения, тест Купера и другие задания. Вечером состоится первая полноценная тренировка южной команды Континентальной хоккейной лиги.