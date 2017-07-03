В спорткомплексе «Юность» ХК «Сочи» начал свой первый сбор
3 июля ХК «Сочи» начал подготовку к новому сезону КХЛ.
В спорткомплексе «Юность» игроки начали первый тренировочный сбор. Об этом сообщает официальный сайт клуба из Сочи.
Тренерский штаб организовал тестирование. Это набор из 9 различных упражнений, результаты выполнения которых показывают общефизическое состояние хоккеистов. Отжимания, пресс, прыжки вверх, прыжки в длину, беговые упражнения, тест Купера и другие задания. Вечером состоится первая полноценная тренировка южной команды Континентальной хоккейной лиги.
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