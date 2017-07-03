ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контракт

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Григоренко последние два сезона выступал в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо», в прошлом сезоне он набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах. Сейчас 23-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.