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3 июля 2017, 15:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контракт

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский хоккейный клуб ЦСКА предложил нападающему Михаилу Григоренко контракт на три года, переговоры начнутся на днях. Об этом сообщил ТАСС президент армейского клуба Игорь Есмантович.

Сейчас 23-летний россиянин является неограниченно свободным агентом. Увеличить
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Григоренко последние два сезона выступал в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо», в прошлом сезоне он набрал 23 очка (10 шайб + 13 передач) в 75 матчах. Сейчас 23-летний россиянин является неограниченно свободным агентом.

«Мы предложили Михаилу Григоренко через агента контракт на три года, вступим в переговоры на днях, — сказал Есмантович. — Отчего будет зависеть исход? Есть определенные нюансы — все-таки у него семья, супруга иностранка. Не только деньги являются важным фактором для его возвращения домой, очень важны и предстоящие Олимпийские игры, то, в какую команду он идет, на какое место, с каким функционалом, какие у него отношения с тренером».

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