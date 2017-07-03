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3 июля 2017, 15:12 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Возвращение Любимова в ХК ЦСКА связано с желанием сыграть на Олимпиаде

МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение нападающего Романа Любимова вернуться в хоккейный клуб ЦСКА связано с его желанием попасть на Олимпийские игры 2018 года. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Глеб Чистяков.

В понедельник ЦСКА объявил о том что клуб согласовал с форвардом трехлетний контракт. Увеличить
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В понедельник ЦСКА объявил о том, что клуб согласовал с форвардом трехлетний контракт. В сезоне-2016/17 Любимов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия», который сделал ему квалификационное предложение как ограниченно свободному агенту.

«Шансы на то, что Роман мог остаться в “Филадельфии”, были — клуб сделал ему предложение. В рамках дополнительных переговоров были некоторые подвижки в лучшую сторону для игрока, — сказал Любимов. — Но потом Роман, взвесив все “за” и “против”, и с учетом олимпийского сезона и большого желания попасть в сборную, принял решение вернуться в Россию».

Любимов выступал за ЦСКА с 2010 по 2016 годы, становился чемпионом России (2015), полуфиналистом (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016). В составе сборной России он выиграл бронзовые медали чемпионата мира 2016 года.

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