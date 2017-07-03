Есмантович: Хоккеист Любимов не будет получать в ЦСКА заоблачные деньги
МОСКВА, 3 июля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Деньги не были определяющим фактором при переговорах московского ЦСКА с нападающим Романом Любимовым. Об этом ТАСС рассказал президент хоккейного клуба Игорь Есмантович.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник армейцы объявили о подписании соглашения с 25-летним форвардом сроком на три года.
«Конечно, переговоры шли сложно — Роман адаптировался в “Филадельфиии”, и если клуб сделал ему предложение, значит, он в их интересах, — рассказал о ходе переговоров Есмантович. — Задача была сохранить его в ЦСКА как родного болельщика, как хоккеиста, который может быть кандидатом в национальную сборную. Конечно, может и не быть, но мы понимаем, что это спорт, и он будет в расширенном списке».
«Олимпиада стала очень важным фактором,
В прошлом сезоне Любимов выступал в НХЛ за клуб «Филадельфия». Он провел 47 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи. В Континентальной хоккейной лиге Любимов провел за ЦСКА 225 матчей, в которых забросил 23 шайбы и сделал 25 передач.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter