Московский «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Дмитрием Синицыным
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 3 июл —
Р-Спорт. Московский «Спартак» пополнил свой состав хоккеистом Дмитрием Синицыным, который ранее выступал за тольяттинскую «Ладу», сообщается в официальном микроблоге «красно-белых» в Twitter.
Защитник заключил со «Спартаком» соглашение сроком на два года.
В минувшем сезоне 23-летний Синицын провел за «Ладу» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, сделав 8 результативных передач при показателе полезности «-2».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter