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3 июля 2017, 14:57 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московский «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Дмитрием Синицыным

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Московский «Спартак» пополнил свой состав хоккеистом Дмитрием Синицыным, который ранее выступал за тольяттинскую «Ладу», сообщается в официальном микроблоге «красно-белых» в Twitter.

Защитник заключил со «Спартаком» соглашение сроком на два года.

В минувшем сезоне 23-летний Синицын провел за «Ладу» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, сделав 8 результативных передач при показателе полезности «-2».

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