Московский «Спартак» подписал контракт с хоккеистом Дмитрием Синицыным

Защитник заключил со «Спартаком» соглашение сроком на два года.

В минувшем сезоне 23-летний Синицын провел за «Ладу» 42 матча в регулярном чемпионате КХЛ, сделав 8 результативных передач при показателе полезности «-2».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Дмитрий Синицын продолжит карьеру в «Спартаке». Соглашение с 23-летним игроком обороны рассчитано на два года. <a href="https://t.co/dHGbJz6dGO">pic.twitter.com/dHGbJz6dGO</a></p>— Спартак Москва (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/881830868096036865">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>