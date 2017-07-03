Станислав Альшевский вернулся из «Куньлуня» в «Нефтехимик»

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что китайский клуб получит денежную компенсацию. Хоккеист является воспитанником нижнекамского хоккея.



В минувшем сезоне Альшевский провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. В розыгрыше кубка Гагарина на счету игрока одна заброшенная шайба в пяти матчах. Китайская команда вылетела в первом кубковом раунде.