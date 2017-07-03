Станислав Альшевский вернулся из «Куньлуня» в «Нефтехимик»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
Нападающий Станислав Альшевский вернулся в «Нефтехимик» в результате обмена с «Куньлунем».
Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что китайский клуб получит денежную компенсацию. Хоккеист является воспитанником нижнекамского хоккея.
В минувшем сезоне Альшевский провёл в регулярном чемпионате КХЛ 32 матча, забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. В розыгрыше кубка Гагарина на счету игрока одна заброшенная шайба в пяти матчах. Китайская команда вылетела в первом кубковом раунде.
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