Новички «Ак Барса» определились с игровыми номерами

Кроме того, два игрока решили сменить прежние номера: Максим Лазарев будет играть под номером 23, Евгений Григоренко — под номером 38. Об этом информирует официальный сайт казанской команды Континентальной хоккейной лиги.

По итогам сезона-2016/17 «барсы» дошли до финала Восточной конференции КХЛ, где в четырёх матчах уступили «Магнитке».