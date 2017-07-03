Хоккеисты «Северстали» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Хоккеисты проходят медицинский осмотр. Об этом сообщает клуб в своём официальном «твиттере», опубликованы фото, размещено видео.

Ранее стало известно, что тренерский штаб команды КХЛ пополнил Дмитрий Ерофеев. Специалист будет отвечать в тренерском штабе Александра Гулявцева за работу с защитниками.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«СЕВЕРСТАЛЬ» НАЧАЛА ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ СЕЗОНУ С МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА. <a href="https://t.co/BPFTpyr3a4">pic.twitter.com/BPFTpyr3a4</a></p>— severstalclub (@severstalclub) <a href="https://twitter.com/severstalclub/status/881819231523926017">3 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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