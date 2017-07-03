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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30266077/
3 июля 2017, 14:26 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты «Северстали» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Череповецкий клуб Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» вышел из отпуска в соответствии с регламентом лиги.

Хоккеисты проходят медицинский осмотр. Об этом сообщает клуб в своём официальном «твиттере», опубликованы фото, размещено видео.

Ранее стало известно, что тренерский штаб команды КХЛ пополнил Дмитрий Ерофеев. Специалист будет отвечать в тренерском штабе Александра Гулявцева за работу с защитниками.

Северсталь
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