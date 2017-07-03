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3 июля 2017, 14:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Ячанов, Игнатьев и Шиханов вошли в тренерский штаб Аболса в ХК «Лада»

ТОЛЬЯТТИ, 3 июл — Р-Спорт, Евгений Чурилин. Дмитрий Ячанов, Виктор Игнатьев и Владимир Шиханов вошли в тренерский штаб «Лады», сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе тольяттинского клуба КХЛ.

«Лада» в сезоне-2016/17 заняла 14-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и осталась за бортом плей-офф. Аболс возглавил команду осенью 2015 года.

«Тренерский штаб тольяттинской команды претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Помогать Артису Аболсу в сезоне-2017/18 будут Виктор Игнатьев, работавший в прошлом сезоне в “Спартаке”, и Владимир Шиханов, возглавлявший до недавнего времени молодежную команду “Ладья”. Тренером вратарей будет Дмитрий Ячанов, который до этого работал в ЦСКА. Василий Коновалов займется физической подготовкой игроков», — сообщили в пресс-службе.

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