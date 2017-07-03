ЦСКА вернул Любимова из НХЛ, контракт рассчитан на три года
Московский клуб КХЛ ЦСКА заключил контракт с нападающим Романом Любимовым.
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Об этом «Чемпионату» сообщили в
Соглашение между игроком и ЦСКА рассчитано на три года. «Армейцы» вернули хоккеиста из Национальной хоккейной лиги — из клуба «Филадельфия Флайерз». Ранее появились сведения, что клуб НХЛ предложил Любимову новый контракт.
Сезон-2016/17 стал дебютным для Любимова в НХЛ, он принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков. Его команда не попала в
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