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3 июля 2017, 14:18 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

ЦСКА вернул Любимова из НХЛ, контракт рассчитан на три года

Обновлено: 14:40
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Московский клуб КХЛ ЦСКА заключил контракт с нападающим Романом Любимовым.

Московский клуб <span class=error>КХЛ</span> ЦСКА заключил контракт с нападающим Романом <span class=error>Любимовым</span>. Увеличить
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Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «армейского» коллектива.

Соглашение между игроком и ЦСКА рассчитано на три года. «Армейцы» вернули хоккеиста из Национальной хоккейной лиги — из клуба «Филадельфия Флайерз». Ранее появились сведения, что клуб НХЛ предложил Любимову новый контракт.

Сезон-2016/17 стал дебютным для Любимова в НХЛ, он принял участие в 47 матчах, набрав 6 (4+2) очков. Его команда не попала в плей-офф НХЛ. Воспитанник тверского хоккея выступал в системе ЦСКА с сезона-2008/09 по сезон-2015/16. В составе «Красной Армии» Любимов стал обладателем кубка Харламова. С ЦСКА он дважды выигрывал регулярный чемпионат КХЛ. Всего на уровне КХЛ Любимов набрал 48 очков в 224 матчах. Хоккеист завоевал бронзу чемпионата мира.

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