ЦСКА вернул Любимова из НХЛ, контракт рассчитан на три года

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Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «армейского» коллектива.

Соглашение между игроком и ЦСКА рассчитано на три года. «Армейцы» вернули хоккеиста из Национальной хоккейной лиги — из клуба «Филадельфия Флайерз». Ранее появились сведения, что клуб НХЛ предложил Любимову новый контракт.