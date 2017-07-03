Защитник Дмитрий Синицын продолжит карьеру в «Спартаке»

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 игрок обороны провёл за «Ладу» 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (0+8) очков при показателе полезности «-2». Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 70 матчей и отметился в них 10 голевыми передачами. Показатель полезности новичка московской команды составил «+2».