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3 июля 2017, 13:07 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Дмитрий Синицын продолжит карьеру в «Спартаке»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Как стало известно «Чемпионату», бывший защитник московского «Динамо» и «Лады» Дмитрий Синицын продолжит карьеру в «Спартаке».

Соглашение с 23-летним игроком рассчитано на два года.

В сезоне-2016/17 игрок обороны провёл за «Ладу» 42 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них 8 (0+8) очков при показателе полезности «-2». Всего на уровне КХЛ хоккеист провёл 70 матчей и отметился в них 10 голевыми передачами. Показатель полезности новичка московской команды составил «+2».

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