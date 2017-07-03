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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30264745/
3 июля 2017, 13:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Потехин, выступавший за «Магнитку», стал игроком хабаровского «Амура»

Обновлено: 13:07
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 3 июл — Р-Спорт. Хабаровский «Амур» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с хоккеистом Богданом Потехиным, который ранее выступал за магнитогорский «Металлург».

Нападающий, которому 10 июля исполнится 25 лет, заключил с хабаровским клубом соглашение на один сезон.

Потехин является воспитанником «Магнитки» и выступал за «Металлург» в КХЛ с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате, набрав 2 очка (1 шайба и 1 передача), и две встречи в плей-офф (очков не набрал).

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