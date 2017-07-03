Хоккеист Потехин, выступавший за «Магнитку», стал игроком хабаровского «Амура»

Нападающий, которому 10 июля исполнится 25 лет, заключил с хабаровским клубом соглашение на один сезон.

Потехин является воспитанником «Магнитки» и выступал за «Металлург» в КХЛ с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 23 матча в регулярном чемпионате, набрав 2 очка (1 шайба и 1 передача), и две встречи в плей-офф (очков не набрал).