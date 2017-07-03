«Витязь» провёл первую тренировку и представил новичков

Клуб представил видеоролик на своём официальном канале в YouTube.

Также президент подмосковной команды Михаил Головков представил новичков. Генеральный менеджер Игорь Варицкий и главный тренер Валерий Белов рассказали о задачах команды и необходимом настрое. Затем хоккеисты команды из Подмосковья провели тренировку.

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