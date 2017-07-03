Зубов: В «Сочи» нет забронированных мест, в состав попадёт тот, кто достоин
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов — о задачах клуба на новый сезон, комплектовании состава, легионерах и своих помощниках.
Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов дал первое интервью в качестве наставника южан. 46-летний специалист рассказал о требованиях, которые собирается предъявлять к коллективу, о принципах формирования тренерского штаба, тренировочном лагере и задачах команды на сезон-2017/18.
«Гораздо больше внимания сейчас уделяю внутриклубным вопросам»
— Каковы первые впечатления после возвращения в Россию и работе с ХК «Сочи»?
— Хорошие, всё идёт своим чередом. Готовимся, стартовал предсезонный сбор. Проводим собрания, занимаемся планированием. Дел всегда хватает. Много новых ребят, ждём новых эмоций. Смотрим в будущее с оптимизмом.
— Семью в Сочи уже перевезли, решили бытовые вопросы?
— Процентов на 90 всё было решено на сборе, который состоялся в конце марта — начале апреля. Гораздо больше внимания сейчас уделяю внутриклубным вопросам. Организация
— Вроде акклиматизации после возвращения из США?
— Нет. Например, с футболом. Сочи — спортивный город. Рядом Олимпийская деревня и много сооружений, которые являются неотъемлемой частью других видов спорта. Команды тренируются, готовятся к соревнованиям. Нам приходится искать компромиссы.
— Матчи Кубка конфедераций, проходившие в Сочи, удалось посетить?
— Была попытка сходить на полуфинальный матч Германия — Мексика, но в итоге посмотрел по телевизору. Класс игроков высокий, встреча получилась шикарной: голы, моменты, штанги.
— Приходится плотно заниматься логистикой?
— Разумеется. В этом плане были и есть определённые вопросы, касающиеся проведения регулярного чемпионата. Пытаемся их решить. Ну, а так постоянно движемся вперёд.
«Занатта знает игроков, много хоккейных людей по всей Европе»
— В августе в «Большом» состоится турнир Sochi Hockey Open с участием многих известных команд, включая сборную Канады. Довольны, что ваш коллектив ждёт серьёзная проверка на прочность?
— Приятно, что город примет столь яркий турнир. У нас шикарные условия, мы рады приветствовать такой состав участников. Что касается соперников, то я считаю, что вообще сложно найти
— Первым, кого вы пригласили в клуб, стал тренер Константин Курашёв. Почему выбор пал именно на него?
— Тут свою роль сыграли сразу несколько факторов. У нас было несколько критериев, по которым мы искали человека. С Костей мы знакомы с давних времён. Он получил хороший опыт работы в Швейцарии. Язык, работа с определёнными игроками. По его кандидатуре не возникало никаких вопросов.
— Позднее вы пригласили Айвана Занатту.
— Я проработал с ним полтора года в СКА. Опять же, его опыт в плане работы с легионерами незаменим. На данный момент он будет отвечать за определённые вещи в команде. У него есть отличный опыт работы в итальянской и швейцарской лигах. Занатта знает игроков, много хоккейных людей по всей Европе. Мы долго искали кандидатуру и в результате остановили выбор на нём.
— У него своеобразная репутация. Помнится, в СКА
— Вы вспомнили момент, который был на
«На данный момент смотрим на Барулина как на первого номера»
— Команду покинули лидеры нападения — Андре Петерссон и Андрей Костицын. Не пытались их сохранить?
— Конечно, пытались. Но все мы профессионалы, живущие в реальном мире. У ребят были другие предложения. Они их рассматривали, мы постоянно находились на связи. Так получилось, что Петерссон и Костицын приняли решение продолжить свою карьеру в других местах.
— Вы довольны легионерами ХК «Сочи» — Гарбаттом, Коллинзом, Уэллмэном, Энерудом, О’Деллом?
— Мы попытались в определённых рамках найти оптимальные варианты на каждую позицию, которую хотели усилить. В
— Во вратарской линии явным лидером видится Константин Барулин, но есть Шикин, Назаров, Большаков.
— Сейчас нельзя загадывать. На данный момент смотрим на Барулина как на первого номера. Здесь не может быть никаких вопросов. Ну, а выводы сделаем после
«Выход в
— Есть ли задача подтягивать к основному составу больше молодёжи?
— Девиз нашего
— ХК «Сочи» дважды выходил в
— Если не ставить перед собой максимальных задач, то не стоит заниматься этим делом. Выход в
— Сочи — курортный город. Вас не беспокоит, что
— Обстановка действительно шикарная. Красивое место, приятно здесь находиться. Но мы рассматриваем это как бизнес. Команда «Сочи» — это часть КХЛ. Условия и требования будут точно такими же, как и в любой другой команде лиги. Если ты достоин — играешь. С другой точки ситуацию мы даже не рассматриваем.
«Пытаемся внести свои пожелания в календарь. Будем смотреть и надеяться, что нас услышат»
— В прошлые годы у «Сочи» были проблемы с финансированием. Этот вопрос вас не беспокоит?
— Я не сильно вникаю в такие моменты. Есть заявления от руководства, что в клубе всё хорошо. У нас есть поддержка от определённых компаний, от наших спонсоров. Будем надеяться, что всё сложится так, как и должно быть.
— Многие клубы недовольны предварительным проектом календаря на сезон. У вас есть претензии?
— Календарь ещё не сформирован до конца. В нём наверняка будут изменения. Особенно в нашей ситуации, в связи с мероприятиями, которые пройдут в Сочи. Мы пытаемся внести свои пожелания. Будем смотреть и надеяться, что нас услышат и пойдут навстречу.
— Дальними перелётами в Шанхай, Владивосток, Хабаровск вас уже не испугать?
— Это жизнь. Все летают, находясь в совершенно одинаковых условиях. Такая у нас работа, мы обязаны смириться с дальними поездками и перелётами. Будем готовиться к подобным нагрузкам.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter