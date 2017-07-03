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3 июля 2017, 11:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты СКА вышли из отпуска, медосмотр будет идти 3 дня

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Гагарина СКА вышли из отпуска.

Начался медицинский осмотр, который продлится в общей сложности три дня. Об этом информирует санкт-петербургская команда Континентальной хоккейной лиги в своём «твиттере».

3 июля медосмотр проходят Егор Рыков, Николай Прохоркин, Роман Рукавишников, Александр Хохлачёв, Максим Чудинов, Егор Яковлев и Александр Дергачёв. Питерские армейцы являются двукратными обладателями главного трофея КХЛ.

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