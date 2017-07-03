«Барыс» подписал пробный контракт с нападающим Акользиным

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Об этом информирует «Шайба.kz». Сообщается также, что соглашение между игроком и астанинской командой носит пробный характер.

В прошлом сезоне 26-летний хоккеист выступал за кокшетауский клуб «Арлан». В 53 матчах на счету Акользина 17 заброшенных шайб и 17 голевых передач. Ранее новичок астанинской команды защищал цвета «Бурана», «Бейбарыса», «Спартака-2».