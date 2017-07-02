Журналистам, специализирующимся на хоккее, было предложено назвать тройку игроков, наиболее ярко, на их взгляд, проявивших себя в минувшем сезоне. Как известно, с 2009 года на звание хоккеиста года номинируются не только казахстанцы, но и выступающие в отечественных клубах легионеры.



По словам директора конкурса «Лучший хоккеист Казахстана» и издателя журнала «Хоккей Казахстана» Максима Карташова, в нынешнем референдуме приняли участие 22 хоккейных обозревателя из городов, представленных клубами Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги.



На сей раз победителем опроса на звание лучшего хоккеиста Казахстана стал 22-летний нападающий столичного «Барыса» и национальной сборной Никита Михайлис.



По итогам опроса, шестеро обозревателей поставили Михайлиса на первое место, четверо — на второе и трое — на третье место. В сумме это и принесло ему победные 29 очков.



Третий год подряд вторым в конкурсе становится Найджел Доус — лучший снайпер «Барыса» отстал от победителя на 6 баллов (в его активе 5 первых, 3 вторых и 2 третьих места).



А замыкает тройку лучших еще один капитан «Барыса» — Брэндон Боченски, который закончил свои славную карьеру в текущем году (14 баллов, соответственно, 3 первых, 2 вторых и 1 третье место. Лишь по дополнительным показателям он обошел форварда «Торпедо» Талгата Жайлауова.



5−6 места у голкиперов. На пятом вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон, на шестом — голкипер «Торпедо» Сергей Кудрявцев (оба набрали по 8 очков). Двукратный победитель нашего конкурса Роман Старченко занял в опросе лишь 15-е место. А прошлогодний лауреат Роман Савченко и вовсе в этом сезоне без очков.



Михайлис — один из самых молодых лауреатов в качестве лучшего хоккеиста года, 22 ему исполнилось недавно — 18 июня. В более раннем возрасте — в 21 год — лучшими хоккеистами страны признавались Андрей Самохвалов, Дмитрий Уппер и Федор Полищук. Однако Никита, справедливости ради надо отметить, свою игру в текущем сезоне показал, когда ему календарно еще не было 22 лет. И поэтому, вполне резонно включить его наряду с упомянутыми игроками в единый список самых молодых лауреатов опроса. Несмотря на молодость, Никита собрал в прошедшем сезоне богатый урожай медалей — в составе национальной сборной страны он выиграл «золото» Азиады, «серебро» универсиады, «бронзу» чемпионата мира в первом Дивизионе. На клубном уровне Михайлис в течение минувшего сезона выступал за два клуба — столичный «Барыс» и усть-каменогорское «Торпедо». «Торпедо» он помог выйти в финал кубка Братины в Высшей хоккейной лиге, а фарм-клубу «Барысу» «Номаду» выиграть чемпионат Казахстана.



«Победа Михайлиса — это наша надежда на возрождение отечественного хоккея, кроме того, это еще и своего рода общественный заказ на обновление национальной сборной, не оправдавшей надежд», — отметил исполнительный директор конкурса Максим Карташов.



Всего же в анкетах упомянуты фамилии 15 игроков из трех клубов. Наибольшее представительство имеют хоккеисты «Барыса» — 12. Шестью игроками представлено усть-каменогорское Торпедо, одним — кокшетауский «Арлан». Четыре номинанта — Никита Михайлис, Талгат Жайлауов, Евгений Рымарев и Александр Шин в течение сезона защищали цвета двух клубов.



На этот раз опрос был проведен уже в 26-й раз. Ранее лауреатами хоккейного сезона становились: трижды — Евгений Корешков (1994, 2003, 2006 годы), дважды — Виталий Еремеев (2011, 2012 годы) и Роман Старченко (2013, 2015 годы), по одному разу — Игорь Земляной (1992 год), Константин Шафранов (1993 год), Андрей Пчеляков (1995 год), Андрей Самохвалов (1996 год), Владимир Завьялов (1997 год), Александр Корешков (1998 год), Дмитрий Уппер (1999 год), Федор Полищук (2000 год), Виталий Трегубов (2001 год), Сергей Александров (2002 год), Анатолий Филатов (2004 год), Виталий Колесник (2005 год), Талгат Жайлауов (2007 год), Андрей Гаврилин (2008 год), Кевин Даллмэн (2009 год), Дмитрий Дударев (2010 год), Брэндон Боченски (2014 год) и Роман Савченко (2016 год).