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2 июля 2017, 14:19 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Печень в норме — можно ехать в Чехию»

Корреспондент «СЭ» побывал на медосмотре хоккеистов «Спартака», которые вышли из отпуска и готовятся к новому сезону КХЛ.

Корреспондент СЭ побывал на медосмотре хоккеистов Спартака. Увеличить
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ЗЛОЙ ДОКТОР.

Когда в клинику в Лужниках зашел Артем Воронин, улыбаться даже стали скованные девушки в регистратуре.

— Что тут происходит? — с серьезным видом осведомился он.

— Рады вас видеть, — влезаю я.

— Это моя неосновная работа, — объяснил нападающий «Спартака». — Так, подрабатываю хоккеистом.

— Где же вы работаете?

— В семье. Я примерный муж и отец ребенка, — заключил он.

Только после того, как у него взяли кровь из пальца, настроение ухудшилось.

— Это почему так больно было? — возмущался он. — Всего лишь кровь из пальца, а так неприятно.

Поняв, что к Воронину прислушиваются, к нему подошел Евгений Кулик.

— А в том кабинете очень злой доктор, — показал он куда-то в сторону. — Так грубо разговаривает, что ужас.

Странно, что Евгений еще не привык к жестким разговорам. Вроде бы не первый сезон в лиге, а тут какой-то доктор.

СТРАШНЫЕ ГОРОДКИ.

Опытный Станислав Чистов пришел ровно к тому времени, какое и было у него в расписании. Он был в группе, которая назначена на осмотр в 9.30, и за три минуты до начала форвард появился в клинике.

— Что страшнее? — спрашиваю. — Проходить медосмотр или кроссы бегать?

— Да кроссы, наверное, страшней, — пожал плечами он. — А что в «Спартаке» со сборами?

Я не знал.

— Но после прошлогоднего Ярославля мне уже точно ничего не страшно, — предупредил Станислав. — Так тяжело было! Тесты постоянные, городки.

Дмитрий Юдин приехал на медосмотр в воскресенье, ведь о его переходе в «Спартак» стало известно лишь в пятницу.

— Вы играли в СКА… — начал я.

— Да я там не играл, — заметил Дмитрий. — Особенно в последнем сезоне.

И правда. Но у спартаковцев тоже конкуренция довольно приличная. Мы насчитали сразу восемь защитников, которые могут играть регулярно. В прошлом сезоне у Дмитрия была очень тяжелая травма. Он так неудачно упал на ногу, что было больно даже тем, кто смотрел это по телевизору.

— Сейчас уже все в порядке, — кивнул он. — И вообще очень приятно, что моим здоровьем интересуются. Спасибо.

Видите, как воспитанника нижнетагильской школы меняет Санкт-Петербург.

ЗАПРЕТНЫЙ БУРГЕР.

Денис Толпеко планировал поесть.

— С утра нам нельзя есть, так как мы сдаем кровь, а перед тестом на велотренажере нужно что-то в себя закинуть, — объяснял хоккеист.

— Сходите и купите бургер, — говорю. — С жареной картошкой.

— После 30 хоккеисты такое не едят, — усмехнулся он. — После 30 ты вообще не можешь ходить в такие места.

Толпеко пошел за стол, открыл йогурт и стал есть печенье с шоколадом, мармеладки и другие кондитерские изделия. Мое понимание диеты претерпело изменения.

КАНАДСКИЙ ПРАЗДНИК.

В «Спартаке» новый тренер по физической подготовке. Хасана Саида все знают по работе в системе ЦСКА, но помогал он только «Красной Армии».

— А мне хотелось работать в КХЛ, — сказал он. — В ЦСКА работу не предлагали, и я выбрал наилучший вариант.

— Какая у вас фишка? — спрашиваю. — Кто-то налегает на «резинки», считая, что разминаться нужно так. Слышал, что один тренер считает, что нет ничего лучше, чем регулярное посещение бассейна.

— Да мне главное, чтобы все были в идеальной форме, — сказал он. — А почему вы не поздравляете меня с праздником?

Оказывается, в субботу был национальный канадский праздник. А мы в Москве и забыли совсем. Пришлось поздравить. Между прочим, Хасана Саида очень хвалили в ЦСКА, а не повысили потому, что ментально Дмитрий Пирожков с пермской школой был ближе к тренерскому штабу, чем какой-то иностранец. Вдруг бы стал с уважением относиться к хоккеистам.

Вратари «Спартака» пришли одной группой. Никита Беспалов проходил тесты в майке сборной Швеции.

— Вдруг шведский тренер вратарей меня за своего примет, — предположил он. — И я буду выходить на лед чаще.

— Тесты-то как сдали? — попытался отвлечь его от плохих мыслей.

— Печень нормальная — в Чехию ехать можно, — сделал он заключение.

Правда, там точно будет не до пива. В первый день — «тест Купера». Но в отличии от старых времен, теперь никого не выгоняют, даже если тест не сдали.

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Лужников.

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