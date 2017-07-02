«Печень в норме — можно ехать в Чехию»
Корреспондент «СЭ» побывал на медосмотре хоккеистов «Спартака», которые вышли из отпуска и готовятся к новому сезону КХЛ.
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Видимо, что-то случилось...
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ЗЛОЙ ДОКТОР.
Когда в клинику в Лужниках зашел Артем Воронин, улыбаться даже стали скованные девушки в регистратуре.
— Что тут происходит? — с серьезным видом осведомился он.
— Рады вас видеть, — влезаю я.
— Это моя неосновная работа, — объяснил нападающий «Спартака». — Так, подрабатываю хоккеистом.
— Где же вы работаете?
— В семье. Я примерный муж и отец ребенка, — заключил он.
Только после того, как у него взяли кровь из пальца, настроение ухудшилось.
— Это почему так больно было? — возмущался он. — Всего лишь кровь из пальца, а так неприятно.
Поняв, что к Воронину прислушиваются, к нему подошел Евгений Кулик.
— А в том кабинете очень злой доктор, — показал он
Странно, что Евгений еще не привык к жестким разговорам. Вроде бы не первый сезон в лиге, а тут
СТРАШНЫЕ ГОРОДКИ.
Опытный Станислав Чистов пришел ровно к тому времени, какое и было у него в расписании. Он был в группе, которая назначена на осмотр в 9.30, и за три минуты до начала форвард появился в клинике.
— Что страшнее? — спрашиваю. — Проходить медосмотр или кроссы бегать?
— Да кроссы, наверное, страшней, — пожал плечами он. — А что в «Спартаке» со сборами?
Я не знал.
— Но после прошлогоднего Ярославля мне уже точно ничего не страшно, — предупредил Станислав. — Так тяжело было! Тесты постоянные, городки.
Дмитрий Юдин приехал на медосмотр в воскресенье, ведь о его переходе в «Спартак» стало известно лишь в пятницу.
— Вы играли в СКА… — начал я.
— Да я там не играл, — заметил Дмитрий. — Особенно в последнем сезоне.
И правда. Но у спартаковцев тоже конкуренция довольно приличная. Мы насчитали сразу восемь защитников, которые могут играть регулярно. В прошлом сезоне у Дмитрия была очень тяжелая травма. Он так неудачно упал на ногу, что было больно даже тем, кто смотрел это по телевизору.
— Сейчас уже все в порядке, — кивнул он. — И вообще очень приятно, что моим здоровьем интересуются. Спасибо.
Видите, как воспитанника нижнетагильской школы меняет
ЗАПРЕТНЫЙ БУРГЕР.
Денис Толпеко планировал поесть.
— С утра нам нельзя есть, так как мы сдаем кровь, а перед тестом на велотренажере нужно
— Сходите и купите бургер, — говорю. — С жареной картошкой.
— После 30 хоккеисты такое не едят, — усмехнулся он. — После 30 ты вообще не можешь ходить в такие места.
Толпеко пошел за стол, открыл йогурт и стал есть печенье с шоколадом, мармеладки и другие кондитерские изделия. Мое понимание диеты претерпело изменения.
КАНАДСКИЙ ПРАЗДНИК.
В «Спартаке» новый тренер по физической подготовке. Хасана Саида все знают по работе в системе ЦСКА, но помогал он только «Красной Армии».
— А мне хотелось работать в КХЛ, — сказал он. — В ЦСКА работу не предлагали, и я выбрал наилучший вариант.
— Какая у вас фишка? — спрашиваю. —
— Да мне главное, чтобы все были в идеальной форме, — сказал он. — А почему вы не поздравляете меня с праздником?
Оказывается, в субботу был национальный канадский праздник. А мы в Москве и забыли совсем. Пришлось поздравить. Между прочим, Хасана Саида очень хвалили в ЦСКА, а не повысили потому, что ментально Дмитрий Пирожков с пермской школой был ближе к тренерскому штабу, чем
Вратари «Спартака» пришли одной группой. Никита Беспалов проходил тесты в майке сборной Швеции.
— Вдруг шведский тренер вратарей меня за своего примет, — предположил он. — И я буду выходить на лед чаще.
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— Печень нормальная — в Чехию ехать можно, — сделал он заключение.
Правда, там точно будет не до пива. В первый день — «тест Купера». Но в отличии от старых времен, теперь никого не выгоняют, даже если тест не сдали.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Лужников.
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