К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЗЛОЙ ДОКТОР.

Когда в клинику в Лужниках зашел Артем Воронин, улыбаться даже стали скованные девушки в регистратуре.

— Что тут происходит? — с серьезным видом осведомился он.

— Рады вас видеть, — влезаю я.

— Это моя неосновная работа, — объяснил нападающий «Спартака». — Так, подрабатываю хоккеистом.

— Где же вы работаете?

— В семье. Я примерный муж и отец ребенка, — заключил он.

Только после того, как у него взяли кровь из пальца, настроение ухудшилось.

— Это почему так больно было? — возмущался он. — Всего лишь кровь из пальца, а так неприятно.

Поняв, что к Воронину прислушиваются, к нему подошел Евгений Кулик.

— А в том кабинете очень злой доктор, — показал он куда-то в сторону. — Так грубо разговаривает, что ужас.

Странно, что Евгений еще не привык к жестким разговорам. Вроде бы не первый сезон в лиге, а тут какой-то доктор.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV_ybpaA_AR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Артем Воронин пытается украсть спартаковскую футболку.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-01T08:08:21+00:00">Июл 1 2017 в 1:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СТРАШНЫЕ ГОРОДКИ.

Опытный Станислав Чистов пришел ровно к тому времени, какое и было у него в расписании. Он был в группе, которая назначена на осмотр в 9.30, и за три минуты до начала форвард появился в клинике.

— Что страшнее? — спрашиваю. — Проходить медосмотр или кроссы бегать?

— Да кроссы, наверное, страшней, — пожал плечами он. — А что в «Спартаке» со сборами?

Я не знал.

— Но после прошлогоднего Ярославля мне уже точно ничего не страшно, — предупредил Станислав. — Так тяжело было! Тесты постоянные, городки.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BV_pZKTg1SH/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Теперь по поводу "Спартака" можно не беспокоиться. Станислав Чистов пришел на медосмотр вовремя.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-01T06:49:22+00:00">Июн 30 2017 в 11:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дмитрий Юдин приехал на медосмотр в воскресенье, ведь о его переходе в «Спартак» стало известно лишь в пятницу.

— Вы играли в СКА… — начал я.

— Да я там не играл, — заметил Дмитрий. — Особенно в последнем сезоне.

И правда. Но у спартаковцев тоже конкуренция довольно приличная. Мы насчитали сразу восемь защитников, которые могут играть регулярно. В прошлом сезоне у Дмитрия была очень тяжелая травма. Он так неудачно упал на ногу, что было больно даже тем, кто смотрел это по телевизору.

— Сейчас уже все в порядке, — кивнул он. — И вообще очень приятно, что моим здоровьем интересуются. Спасибо.

Видите, как воспитанника нижнетагильской школы меняет Санкт-Петербург.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWCPTCogyAz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дмитрий Юдин решил поразить всех примерным поведением. В руках бумажка, где он собирает автографы знаменитых спартаковцев.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-02T06:59:04+00:00">Июл 1 2017 в 11:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАПРЕТНЫЙ БУРГЕР.

Денис Толпеко планировал поесть.

— С утра нам нельзя есть, так как мы сдаем кровь, а перед тестом на велотренажере нужно что-то в себя закинуть, — объяснял хоккеист.

— Сходите и купите бургер, — говорю. — С жареной картошкой.

— После 30 хоккеисты такое не едят, — усмехнулся он. — После 30 ты вообще не можешь ходить в такие места.

Толпеко пошел за стол, открыл йогурт и стал есть печенье с шоколадом, мармеладки и другие кондитерские изделия. Мое понимание диеты претерпело изменения.

КАНАДСКИЙ ПРАЗДНИК.

В «Спартаке» новый тренер по физической подготовке. Хасана Саида все знают по работе в системе ЦСКА, но помогал он только «Красной Армии».

— А мне хотелось работать в КХЛ, — сказал он. — В ЦСКА работу не предлагали, и я выбрал наилучший вариант.

— Какая у вас фишка? — спрашиваю. — Кто-то налегает на «резинки», считая, что разминаться нужно так. Слышал, что один тренер считает, что нет ничего лучше, чем регулярное посещение бассейна.

— Да мне главное, чтобы все были в идеальной форме, — сказал он. — А почему вы не поздравляете меня с праздником?

Оказывается, в субботу был национальный канадский праздник. А мы в Москве и забыли совсем. Пришлось поздравить. Между прочим, Хасана Саида очень хвалили в ЦСКА, а не повысили потому, что ментально Дмитрий Пирожков с пермской школой был ближе к тренерскому штабу, чем какой-то иностранец. Вдруг бы стал с уважением относиться к хоккеистам.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWCfMxCAPl4/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Быстро переобулся</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от boogaard1975 (@boogaard1975) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-02T09:18:01+00:00">Июл 2 2017 в 2:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вратари «Спартака» пришли одной группой. Никита Беспалов проходил тесты в майке сборной Швеции.

— Вдруг шведский тренер вратарей меня за своего примет, — предположил он. — И я буду выходить на лед чаще.

— Тесты-то как сдали? — попытался отвлечь его от плохих мыслей.

— Печень нормальная — в Чехию ехать можно, — сделал он заключение.

Правда, там точно будет не до пива. В первый день — «тест Купера». Но в отличии от старых времен, теперь никого не выгоняют, даже если тест не сдали.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Лужников.