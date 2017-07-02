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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30255938/
2 июля 2017, 12:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: Радулов не имеет предложений из КХЛ

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард сборной России Александр Радулов пока не имеет предложений из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент игрока Александр Черных.

По мнению агента игрока Александра Черных только СКА ЦСКА Ак Барс и Салават Юлаев способны сделать хоккеисту достойное предложение. Увеличить
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1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». На данный момент 30-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре — СКА, ЦСКА, “Ак Барс” и “Салават Юлаев”. Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение», — сказал агент.

В текущем сезоне Радулов провел за «Монреаль», который выбыл в первом раунде Кубка Стэнли, 76 матчей в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 36 результативных передач. В плей-офф на счету россиянина шесть игр, две шайбы и пять передач.
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