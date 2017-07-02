Агент: Радулов не имеет предложений из КХЛ

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1 июля 2016 года Радулов подписал однолетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль». На данный момент 30-летний хоккеист находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Пока предметных разговоров с клубами КХЛ не было, тут нужна конкретика. Да и таких команд не так много, которые могут дать Радулову деньги. Их максимум четыре — СКА, ЦСКА, “Ак Барс” и “Салават Юлаев”. Не вижу в КХЛ других клубов, которые могли бы сформировать достойное предложение», — сказал агент.