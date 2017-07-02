«Спартак» обнародовал абонементную программу на сезон-2017/18

Домашние матчи команда будет проводить на арене в «Парке Легенд». Клуб установил максимально демократичные цены и приготовил обширную систему скидок.

Купить абонемент со скидкой (от 10 до 50%) смогут пенсионеры, школьники, студенты, люди с ограниченными физическими возможностями, владельцы абонементов прошлого сезона и владельцы абонементов футбольного «Спартака». Также в предстоящем сезоне значительно увеличены скидки для семей с детьми. Каждый абонемент позволяет его владельцу сэкономить до 40% по сравнению с суммарной стоимостью билетов на каждый домашний матч. Всего предусмотрено 14 вариантов абонементов, цена которых начинается от 3000 рублей. Для владельцев абонементов клуб приготовил много сюрпризов.

Продажа сертификатов, которые затем будут обмениваться на пластиковую карточку абонемента, осуществляется:

— на сайте tickets.spartak.ru;

— в кассах ЛД «Сокольники»;

— в магазине Spartak Store в ТЦ «Казанский»;

— в кассах «Парка Легенд».