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2 июля 2017, 10:11 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Корешков рассказал о первой тренировке «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о первой тренировке команды в межсезонье. По словам специалиста, в ней приняли участие преимущественно молодые игроки.

Главный тренер <span class=error>Барыса</span> Евгений Корешков рассказал о первой тренировке команды в межсезонье. По словам специалиста в ней приняли участие преимущественно молодые игроки. Увеличить
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«Состоялась первая тренировка “Барыса”. В ней участвовали молодые и перспективные игроки, это наше будущее. Основная часть тренировки уже закончена, сейчас ребята бросают и отдают передачи, работают над завершением атак. Затем — пойдём на велосипед, продолжать тренировку. Сегодня работали на тренировке 18 полевых игроков и три вратаря. В основном это молодёжь», — цитирует тренера клубное телевидение.

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