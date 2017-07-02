Корешков рассказал о первой тренировке «Барыса»
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о первой тренировке команды в межсезонье. По словам специалиста, в ней приняли участие преимущественно молодые игроки.
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«Состоялась первая тренировка “Барыса”. В ней участвовали молодые и перспективные игроки, это наше будущее. Основная часть тренировки уже закончена, сейчас ребята бросают и отдают передачи, работают над завершением атак. Затем — пойдём на велосипед, продолжать тренировку. Сегодня работали на тренировке 18 полевых игроков и три вратаря. В основном это молодёжь», — цитирует тренера клубное телевидение.
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