«Барыс» официально подписал экс-нападающего «Калгари»

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Прошлый сезон форвард провёл в составе двух клубов «Калгари Флеймс» (Calgary Flames,) и «Стоктон Хит» (Stockton Heat).



В НХЛ он также играл за «Лос Анджелес Кингс» (LA Kings) и «Ванкувер Кэнакс» (Vancouver Canucks).



Его статистика в НХЛ:

Регулярные чемпионаты: 138 игр, 14+30.

Плей-офф: 1 игра — без очков.



В минувшей кампании Вей провёл 4 игры за «Калгари», зато в фарм-клубе «Стоктон Хит» стал вторым бомбардиром, набрав 55 очков (15+40) в 61 матче.



Новичку «Барыса» 25 лет. В 2009-м он был выбран на драфте НХЛ «ЛА Кингс» под общим 96-м номером.

Дата рождения: 17.07.1991

Рост: 183

Вес: 86.