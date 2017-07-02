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2 июля 2017, 8:56 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» официально подписал экс-нападающего «Калгари»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Астанинский «Барыс» официально сообщил о переходе канадского нападающего Линдена Вея (Linden Vey).

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Прошлый сезон форвард провёл в составе двух клубов «Калгари Флеймс» (Calgary Flames,) и «Стоктон Хит» (Stockton Heat).

В НХЛ он также играл за «Лос Анджелес Кингс» (LA Kings) и «Ванкувер Кэнакс» (Vancouver Canucks).

Его статистика в НХЛ:
Регулярные чемпионаты: 138 игр, 14+30.
Плей-офф: 1 игра — без очков.

В минувшей кампании Вей провёл 4 игры за «Калгари», зато в фарм-клубе «Стоктон Хит» стал вторым бомбардиром, набрав 55 очков (15+40) в 61 матче.

Новичку «Барыса» 25 лет. В 2009-м он был выбран на драфте НХЛ «ЛА Кингс» под общим 96-м номером.
Дата рождения: 17.07.1991
Рост: 183
Вес: 86.

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