«Барыс» официально подписал экс-нападающего «Калгари»
Астанинский «Барыс» официально сообщил о переходе канадского нападающего Линдена Вея (Linden Vey).
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Прошлый сезон форвард провёл в составе двух клубов «Калгари Флеймс» (Calgary Flames,) и «Стоктон Хит» (Stockton Heat).
В НХЛ он также играл за «Лос Анджелес Кингс» (LA Kings) и «Ванкувер Кэнакс» (Vancouver Canucks).
Его статистика в НХЛ:
Регулярные чемпионаты: 138 игр, 14+30.
Плей-офф: 1 игра — без очков.
В минувшей кампании Вей провёл 4 игры за «Калгари», зато в
Новичку «Барыса» 25 лет. В 2009-м он был выбран на драфте НХЛ «ЛА Кингс» под общим 96-м номером.
Дата рождения: 17.07.1991
Рост: 183
Вес: 86.
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